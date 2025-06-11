День России: когда отмечают, история и традиции праздника

Флаги, концерты, салюты — День России давно обрел свои традиции. Но если спросить россиян, что именно празднует страна 12 июня, ответы могут удивить. Кто-то вспомнит о независимости, а кто-то честно признается, что не помнит или скажет: «просто выходной». Откуда взялся этот праздник, в чем его суть, почему его название несколько раз менялось, и как он превратился в один из главных символов национального единения — в материале «Газеты.Ru».