На Кубани ограничат посещение лесов с 12 июня. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.
«Решение принято в связи со сложившимися неблагоприятными условиями в целях недопущения ухудшения лесопожарной обстановки и предотвращения возникновения лесных возгораний», — сообщили в минприроды Краснодарского края.
Ограничения будут действовать с 12 июня по 2 июля. Пешие прогулки разрешены при соблюдении противопожарной безопасности.
В период высокой пожароопасности в лесах запрещено разжигать костры, использовать мангалы и другие источники, сжигать мусор и проводить все виды пожароопасных работ.
Кроме того, в леса нельзя въезжать на транспорте.