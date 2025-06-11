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На Кубани ограничат посещение лесов с 12 июня

Посещение лесов на Кубани ограничат из-за высокой пожароопасности.

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Источник: Комсомольская правда

На Кубани ограничат посещение лесов с 12 июня. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.

«Решение принято в связи со сложившимися неблагоприятными условиями в целях недопущения ухудшения лесопожарной обстановки и предотвращения возникновения лесных возгораний», — сообщили в минприроды Краснодарского края.

Ограничения будут действовать с 12 июня по 2 июля. Пешие прогулки разрешены при соблюдении противопожарной безопасности.

В период высокой пожароопасности в лесах запрещено разжигать костры, использовать мангалы и другие источники, сжигать мусор и проводить все виды пожароопасных работ.

Кроме того, в леса нельзя въезжать на транспорте.