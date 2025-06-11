Что такое сублимация простыми словами: примеры, суть, польза и вред

Что делать, если одолевают злость, тревога или тоска по бывшей? Кто-то в такие моменты устраивает драму на кухне, кто-то лупит грушу в спортзале, а кто-то внезапно печет пироги, или пишет стихи, или зависает в «Доте 2» до рассвета. Странные ритуалы? Не совсем. Это может быть сублимация — психологический лайфхак, который помогает нам не сойти с ума от собственных чувств. Как работает этот защитный механизм, кто его придумал и правда ли, что его можно конвертировать в карьерный рост или творчество — в материале «Газеты.Ru».