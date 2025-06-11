«Беллегпром» показал утвержденную школьную форму 2025 в Беларуси. Подробности и фото опубликованы в официальном телеграм-канале концерна.
В сообщении сказано, что во вторник, 10 июня, на предприятии «Камволь» состоялось заседание художественного совета. На указанном мероприятии была утверждена новая школьная форма. В пресс-службе обратили внимание, что форма скоро поступит в продажу в магазины «Лемонграсс» от предприятия «Камволь».
Образцы новой школьной формы показал «Беллегпром». Фото: телеграм-канал концерна «Беллегпром».
Ранее «Беллегпром» сказал, что единой модели школьной формы еще не будет в новом учебном году.
Тем временем «Беллегпром» высказался о стоимости школьной формы в Беларуси в новом учебном году: «За 350 рублей можно будет одеть ребенка полностью, правда, без портфеля».
Вместе с тем Минобразования Беларуси озвучило решение по школьной форме.