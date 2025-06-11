«Беллегпром» показал утвержденную школьную форму 2025 в Беларуси

В сообщении сказано, что во вторник, 10 июня, на предприятии «Камволь» состоялось заседание художественного совета. На указанном мероприятии была утверждена новая школьная форма. В пресс-службе обратили внимание, что форма скоро поступит в продажу в магазины «Лемонграсс» от предприятия «Камволь».