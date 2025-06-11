Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области до 2 июля продлили запрет на пребывание в лесах

Посещать леса Ростовской области запретили до 2 июля 2025 года.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области до 2 июля 2025 года продлили ограничение на пребывание в лесах. Об этом говорится в постановлении минприроды региона, документ опубликован на портале правовой информации.

Напомним, в период ограничений запрещено заезжать в леса на машинах. Исключение составляет только транспорт пожарных, спасателей и патрульных групп.

Чаще всего природные пожары происходят из-за человеческого фактора. В связи с этим жителей Дона просят не разжигать костры, не палить сухую растительность, а также не бросать на улице мусор, стеклянную тару и окурки.

Сообщать о лесных пожарах следует по телефону прямой линии лесоохраны или по номеру «112».