В Ростовской области до 2 июля продлили запрет на пребывание в лесах

В Ростовской области до 2 июля 2025 года продлили ограничение на пребывание в лесах. Об этом говорится в постановлении минприроды региона, документ опубликован на портале правовой информации.
Напомним, в период ограничений запрещено заезжать в леса на машинах. Исключение составляет только транспорт пожарных, спасателей и патрульных групп.
Чаще всего природные пожары происходят из-за человеческого фактора. В связи с этим жителей Дона просят не разжигать костры, не палить сухую растительность, а также не бросать на улице мусор, стеклянную тару и окурки.
Сообщать о лесных пожарах следует по телефону прямой линии лесоохраны или по номеру «112».