Колокольцев призвал депортировать не приносящих пользу России мигрантов

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что мигранты, «бесполезные для российского общества», должны покинуть страну. К таким иностранцам министр отнес тех приезжих, которые не работают, не получают образование в РФ, а также не прошли процедуру дактилоскопии и не изучают русский язык. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с «Газетой.Ru» также заявил, что въезд в страну надо закрыть иностранцам, у которых нет прививки от кори, краснухи и коклюша, так как они становятся источниками инфекции.