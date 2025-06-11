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Ветеран труда из Боханского района отметила столетний юбилей

Муж Нины Чернобровкиной был ветераном Великой Отечественной войны.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Нина Чернобровкина из Боханского района отпраздновала столетие. Она родилась в 1925 году в Николаевской области, в период войны женщина трудилась на шахте, на заготовках леса и очищала железнодорожных пути. Поэтому Нина Ивановна является тружеником тыла и ветераном труда. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Министерства социального развития, опеки и попечительства региона, после войны Нина со своим мужем переехала в Иркутскую область и проработала в сельской участковой больнице.

— У Нины Ивановны — дочь, четверо внуков, столько же праправнуков и 10 правнуков. Юбилярше вручили поздравительные письма от президента страны и губернатора Приангарья, — рассказали в министерстве.

Нину Ивановну считают представителем поколения, победившего в Великой Отечественной войне. Труженица тыла всегда подчеркивает, что любовь к жизни делает её счастливой.