Белорус причинил ущерб 9000 рублей, выловив 50 раков на ужин

В прокуратуре отметили, что фигурант сумел выловить 50 раков и одного карася. В момент, когда мужчина доставал из воды раколовки, его заметили сотрудники Брестской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси. Брестчанин пояснил, что собирался что-то выловить себе на ужин.