Белорус причинил ущерб 9000 рублей, выловив 50 раков на ужин. Подробности обнародовали в пресс-службе прокуратуры Брестской области.
Из материалов дела следует, что 34-летний житель Бреста в мае 2025 года, когда действовал нерестовый заперт в области на вылов рыбы и раков, установил четыре раколовки в рыболовных угодьях фонда запаса озера Вычулки.
В прокуратуре отметили, что фигурант сумел выловить 50 раков и одного карася. В момент, когда мужчина доставал из воды раколовки, его заметили сотрудники Брестской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси. Брестчанин пояснил, что собирался что-то выловить себе на ужин.
«Сумма вреда, причиненного окружающей среде, составила 9 тысяч рублей и была возмещена в ходе предварительного следствия обвиняемым в добровольном порядке», — уточнили в прокуратуре.
Тем временем в Минске три фирмы выплатили зарплату 675 сотрудникам после вмешательства прокуратуры: «Задолженность составила 3,8 миллиона рублей».
Ранее минчанин поймал в Припяти такого гигантского толстолобика, что зашкалили весы: «Рыбу тащили около часа».
А еще сильные дожди и грозы снова пройдут в четверг 12 июня в Беларуси.