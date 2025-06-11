День России: куда сходить в Екатеринбурге 12 июня?

Позже, в 19:00 в Летнем театре парка бесплатно представят премьерный спектакль-концерт «Салют, Победа!», посвящённый юбилею Великой Победы. Артисты Детской филармонии — Капелла мальчиков и юношей, Оркестр народных инструментов и Театр мюзикла — через музыку и театральное действо расскажут о возвращении солдат домой, об их вере в светлое будущее. В концерте прозвучат известные песни военных лет и более позднего времени, такие как «В тот день, когда окончилась война», «Лихая артиллерийская». Многие композиции буквально обретут новую жизнь.