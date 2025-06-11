День России: куда сходить в Екатеринбурге 12 июня?

12 июня Екатеринбург широко отпразднует День России. В различных уголках города пройдут бесплатные экскурсии, театрализованные мероприятия, концерты, кинопоказы и выставки.
Обратиться к своей истории.
В этот день все желающие смогут бесплатно посетить ключевые музейные площадки и ознакомиться с постоянными экспозициями, а также новыми выставками, посвящёнными 80-летию Победы и Году защитника Отечества.
В Мультимедийном парке «Россия — моя история» (ул. Народной воли, 49) на протяжении всего дня экскурсоводы будут знакомить посетителей с тремя основными экспозициями: «Романовы», «Рюриковичи» и выставкой «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы». Первая экскурсия начнётся в 11:00, а последняя — в 19:00.
Для самых юных гостей предусмотрены два мастер-класса: «Костюмы народов России» и новый мастер-класс, вдохновлённый культовой песней «Отчего так в России берёзы шумят».
Музей природы (ул. Горького, 4) откроет двери желающим увидеть более 60 тысяч экспонатов, рассказывающих об истории и особенностях таких уникальных объектов Среднего Урала, как Денежкин Камень, Александровские сопки, познакомиться с палеонтологической и геологической коллекциями, временными выставками.
Музей истории и археологии Урала (пр. Ленина, 69/10) расскажет гостям об истории нашего края с древнейших времён, когда первые обитатели Урала оставляли рисунки в пещерах, до современности. К слову, именно здесь хранится самая древняя из известных человечеству деревянных скульптур — Большой Шигирский идол.
Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26) покажет посетителям тайные и явные «признаки эпохи», связанные с жизнью уральской столицы — от её основания до настоящего времени.
Больше музыки!
В 12:00 в Историческом сквере Екатеринбурга начнётся большой праздничный концерт «Хором славим Россию и город!». В самом сердце уральской столицы выступит хор, насчитывающий полторы тысячи голосов, а жители и гости города смогут подпевать любимым песням.
12 июня в парке Маяковского (ул. Мичурина, 230) состоится масштабный праздничный концерт на открытом воздухе. В 18:00 на главной сцене выступят вокальный квартет «Девчата» и ансамбль «Аюшка», а также ансамбль народных инструментов «Изумруд», который отличается своими музыкальными экспериментами.
В этот же день, в 16:30, в парке пройдёт историческая реконструкция «Говорит Урал!», посвящённая знаменитым артистам, музыкантам и литераторам, нашедшим прибежище в Свердловске во время Великой Отечественной войны.
Позже, в 19:00 в Летнем театре парка бесплатно представят премьерный спектакль-концерт «Салют, Победа!», посвящённый юбилею Великой Победы. Артисты Детской филармонии — Капелла мальчиков и юношей, Оркестр народных инструментов и Театр мюзикла — через музыку и театральное действо расскажут о возвращении солдат домой, об их вере в светлое будущее. В концерте прозвучат известные песни военных лет и более позднего времени, такие как «В тот день, когда окончилась война», «Лихая артиллерийская». Многие композиции буквально обретут новую жизнь.
Также всех желающих ждёт большая праздничная программа молодёжного фестиваля «Блогеры России» в фан-зоне ЦПКиО.
Помимо этого, в Уральском центре народного искусства имени Е. П. Родыгина (пр. Космонавтов, 23) пройдёт фестиваль русской культуры «У самовара». В программе — концерты разных групп, кукольные представления, мастер-классы и интерактивные представления.