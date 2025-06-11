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Из федерального бюджета Башкирии выделили 44 млн рублей на проведение массовых мероприятий

Башкирия получила 44 млн рублей на проведение массовых мероприятий.

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Источник: Комсомольская правда

Башкирии выделили 44,1 миллиона рублей из федерального бюджета в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом рассказала пресс-служба правительства республики.

Полученные средства направят на поддержку и продвижение массовых мероприятий, призванных повысить туристическую привлекательность региона. Как отметила глава Министерства предпринимательства и туризма республики Зухра Гордиенко, проведение событийных мероприятий способствует узнаваемости региона на туристической карте страны. По ее словам, государственная поддержка позволяет организовывать масштабные и запоминающиеся события, привлекающие гостей со всей России.

В рамках нацпроекта запланированы:

— республиканский народный праздник «Салауат йыйыны»;

— международный фестиваль здоровья «На Рахате»;

— фестиваль гостеприимства «Купец 2.0»;

— фестиваль кочевых культур;

— фестиваль «Терра-зима».

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