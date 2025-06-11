На поддержку здравоохранения в ЛНР выделили более 34 миллиардов рублей

Кроме того, в 2025 году на поддержку многодетных семей предусмотрено более 2,1 миллиарда рублей. Всего социальными мерами поддержки в прошлом году воспользовались около 200 тысяч жителей, что составляет более 25 миллиардов рублей бюджетных средств, отметил Пасечник.