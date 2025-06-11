На поддержку здравоохранения в ЛНР выделили более 34 миллиардов рублей

ЛУГАНСК, 11 июн — РИА Новости. Более 34 миллиардов рублей выделено на поддержку здравоохранения в ЛНР в 2025 году, еще более 2,1 миллиарда рублей — на меры по поддержке многодетных семей, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
«На развитие здравоохранения выделено более 34 млрд рублей. Построено 7 ФАПов и 3 амбулатории, капитально отремонтировано 26 корпусов больниц, поставлено порядка 3 тысяч единиц нового медоборудования, 31 единица нового медицинского транспорта», — написал глава республики в Telegram-канале после отчета в народном совете о результатах в сфере социальной защиты и здравоохранения, которых удалось достичь в 2024 году.
По его словам, для медиков создаются комфортные условия, их обеспечивают жильем, а также расширяется реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
Кроме того, в 2025 году на поддержку многодетных семей предусмотрено более 2,1 миллиарда рублей. Всего социальными мерами поддержки в прошлом году воспользовались около 200 тысяч жителей, что составляет более 25 миллиардов рублей бюджетных средств, отметил Пасечник.
«Благодаря комплексным мерам у нас в регионе повысилась рождаемость и снизилась смертность. А это один из верных признаков позитивных сдвигов», — добавил он.