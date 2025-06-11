У поликлиник в Прикамье будут дополнительные выходные

Минздрав Пермского края рассказал о графике работы медучреждений в грядущие выходные.
Поликлиники будут вести прием 14 июня, а 12 и 13 июня будут закрыты для посещения. Служба неотложной медицинской помощи будет работать ежедневно с 8.00 до 24.00.
Стационары продолжат круглосуточную работу, выйдут на работу усиленные бригады. Оказание экстренной помощи продолжится и в нерабочие дни.
График работы стоматологических поликлиник в праздничные дни можно посмотреть на сайте краевого минздрава. В муниципалитетах можно уточнить график работы стоматкабинетов и поликлиник, позвонив в медучреждение.