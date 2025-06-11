Девять самарских школ останутся без десятых классов в 2025—2026 году

Стало известно, какие образовательные учреждения в столице 63-го региона столкнутся с этим в предстоящем учебном году.
Десятых классов не будет сразу в девяти местных школах. Среди них: № 8, 15, 39, 51 и 59, 62, 80, 134 и 141.
При этом всего основную программу в 2024—2025 учебном году прошли порядка 12 тыс. ребят. Продолжить обучение хотят около 5,4 тыс. молодых горожан или 44,7%, пишет 63.ru со ссылкой на данные горадминистрации.
На днях писали, что 25 результатов ЕГЭ в Самаре получили 100 баллов. Их набрали на экзаменах по химии, литературе, математике и истории.
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