Берись за косу или плати штраф 6 тысяч леев: В Молдове владельцев участков с зарослями амброзии будут наказывать

Все больше людей в Молдове сталкиваются с проблемами со здоровьем из-за амброзии. В теплое время года растение начинает быстро расти, и Национальное агентство общественного здравоохранения начало кампанию по повышению осведомленности о риске для здоровья.
По данным Национального агентства общественного здравоохранения (НАОЗ), с каждым годом увеличивается количество случаев аллергического ринита, вызванного растительностью, в том числе пыльцой амброзии.
В 2023 году зафиксировано почти 14 случаев на 10 тыс. жителей. Однако строгого учета этой группы людей не ведется и точное число страдающих от амброзии неизвестно.
"Существует долгосрочное лечение специальной иммунотерапией, специфичной к амброзии, со специальными аллергенами, в течение длительного времени, 3−5 лет подряд.
Одно растение амброзии может производить миллионы частиц пыльцы, которые легко переносятся ветром на большие расстояния, вызывая тяжелые аллергические реакции", — предупредила врач-аллерголог Марина Касапчук, отмечает Noi.md со ссылкой на tvrmoldova.
«Уже есть обращения, но по сравнению с прошлым годом их стало меньше. Чтобы облегчить симптомы (насморк, чихание, зуд в глазах), нужно избегать мест, где есть этот аллерген, пить много жидкости и защищать себя антигистаминными препаратами», — посоветовала семейный врач Дана Цопа.
В Молдове за распространение амброзии на землях введены санкции. Физическим лицам грозит штраф в размере до 1500 леев, а юридическим лицам — до 6000 леев.
«Мы издали положение, согласно которому все территориальные инспекции проводят мероприятия по информированию местных органов власти. Позже мы займемся выявлением и привлечением к ответственности тех, кто не соблюдает меры по борьбе с амброзией. В то же время у нас есть и первые протоколы о правонарушениях», — заявил руководитель Инспекции по охране окружающей среды Ион Булмага.
Источник: noi.md.
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