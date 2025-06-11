Берись за косу или плати штраф 6 тысяч леев: В Молдове владельцев участков с зарослями амброзии будут наказывать

«Мы издали положение, согласно которому все территориальные инспекции проводят мероприятия по информированию местных органов власти. Позже мы займемся выявлением и привлечением к ответственности тех, кто не соблюдает меры по борьбе с амброзией. В то же время у нас есть и первые протоколы о правонарушениях», — заявил руководитель Инспекции по охране окружающей среды Ион Булмага.