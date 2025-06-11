В Ростовской области 17,3 тысячи врачей вышли на страховую пенсию досрочно

В Ростовской области 17,3 тысячи врачей уже вышли на страховую пенсию по старости раньше срока. Об этом сообщают в донском отделении СФР.
Выход на досрочную пенсию возможен, если специалист имеет не менее 25 лет стажа в сельских учреждениях здравоохранения или не менее 30 лет работы в городе, а также 30 пенсионных коэффициентов.
При смешанном стаже (и в городе, и на селе) время занятости в сельской местности подсчитывают в льготном порядке: 1 год работы идет как 1 год и 3 месяца.
Также 1 год за 1 год и 6 месяцев засчитывают оперирующим врачам-специалистам, операционным медсестрам, анестезиологам-реаниматологам и медицинским сестрам-анестезистам.
При этом в льготный стаж должны включать не только непосредственную работу в медучреждении, но и периоды временной нетрудоспособности, декрета, профобучения. Однако профессиональное обучение учитывается в том случае, если его организовал работодатель в виду необходимых условий работы.
Пенсию раньше обычного при выслуге лет назначают с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста.
Проверить наличие льготного стажа можно, заказав выписку из индивидуального лицевого счета в личном кабинете на сайте СФР, а также при обращении в отделения СФР.
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