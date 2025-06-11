Минздрав: 18% медработников в Беларуси являются пенсионерами

Специалист заметила, что кадровое обеспечение отрасли здравоохранения является очень важным направлением работы Минздрава и отрасли в целом. Колюпанова заметила, что можно оснащать межрайонные центры и больницы высокотехнологичным медоборудованием, однако если не будет высококвалифицированных и подготовленных кадров, то указанное оборудование работать не будет.