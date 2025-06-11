Минздрав: 18% медработников в Беларуси являются пенсионерами

Минздрав сообщил, что 18% медработников в Беларуси являются пенсионерами. Подробности во время пресс-конференции привела начальник Главного управления кадровой работы и профессионального образования Министерства здравоохранения Ольга Колюпанова.
Специалист заметила, что кадровое обеспечение отрасли здравоохранения является очень важным направлением работы Минздрава и отрасли в целом. Колюпанова заметила, что можно оснащать межрайонные центры и больницы высокотехнологичным медоборудованием, однако если не будет высококвалифицированных и подготовленных кадров, то указанное оборудование работать не будет.
Представитель Минздрава уточнила, что в Беларуси работает 47 700 врачей-специалистов и 111 000 средних медработников, из которых 11 628 — это молодые специалисты.
— 18% из всех медицинских кадров — это лица пенсионного возраста. Но нас это не пугает. Это наш золотой фонд, это наши наставники, которые передают опыт молодым специалистам, — обратила внимание Ольга Колюпанова.
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