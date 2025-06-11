Иностранца, организовавшего экстремистскую ячейку в Брянске, осудили

«Вступил в силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении иностранного гражданина, признанного виновным в публичном оправдании терроризма и содействии террористической деятельности. Указанное лицо на территории города Брянска инициативно сформировало среди своего окружения религиозно-экстремистскую ячейку из числа студентов-соотечественников в целях распространения в закрытом Telegram-сообществе идеологии международной террористической организации, а также финансирования терроризма», — говорится в релизе.