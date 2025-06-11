Омские следователи начали проверку сообщения о сбитой самокатчиком девочки

Следственное управление СК России по Омской области отреагировало на сообщение из СМИ о факте причинения телесных повреждений 6-летней омичке. Об этом сегодня, 11 июня, сообщили в ведомстве.
«В ходе проверки будет установлена личность подростка, а также выяснены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение», — отмечается в телеграм-канале «СУ СК России по Омской области».
Ранее мы писали, что мама 6-летней девочки сообщила в соцсетях о подростке на электросамокате, который сбил ее дочь. Происшествие случилось 10 июня, на тротуаре детской площадки у дома по улице Крупской. Виновник скрылся с места происшествия, а ребенок получил телесные повреждения.