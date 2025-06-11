Омские следователи начали проверку сообщения о сбитой самокатчиком девочки

Ранее мы писали, что мама 6-летней девочки сообщила в соцсетях о подростке на электросамокате, который сбил ее дочь. Происшествие случилось 10 июня, на тротуаре детской площадки у дома по улице Крупской. Виновник скрылся с места происшествия, а ребенок получил телесные повреждения.