Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские следователи начали проверку сообщения о сбитой самокатчиком девочки

В данный момент устанавливается личность подростка, наехавшего самокатом на девочку и сбежавшего с места аварии.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Следственное управление СК России по Омской области отреагировало на сообщение из СМИ о факте причинения телесных повреждений 6-летней омичке. Об этом сегодня, 11 июня, сообщили в ведомстве.

«В ходе проверки будет установлена личность подростка, а также выяснены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение», — отмечается в телеграм-канале «СУ СК России по Омской области».

Ранее мы писали, что мама 6-летней девочки сообщила в соцсетях о подростке на электросамокате, который сбил ее дочь. Происшествие случилось 10 июня, на тротуаре детской площадки у дома по улице Крупской. Виновник скрылся с места происшествия, а ребенок получил телесные повреждения.