Самарская мэрия утвердила программу развития ритуальной сферы до 2030 года

Потратят 931,77 млн рублей. 133,7 млн рублей в 2026-м, 207,3 млн — в 2027-м, 198,3 млн — в 2028-м, 192,6 млн — в 2029-м и 199,6 млн — в 2030-м. Также в документах к программе развития ритуальной сферы сказано, что площадь всех 19 кладбищ составляет 456,2 гектара.