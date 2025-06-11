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Самарская мэрия утвердила программу развития ритуальной сферы до 2030 года

На это направят около 931,77 млн рублей. Отвечать за реализацию будет первый замглавы города Юлия Ашуркова.

Как создавалась новая Россия

На это направят около 931,77 млн рублей. Отвечать за реализацию будет первый замглавы города Юлия Ашуркова.

В списке задач: восстановление и содержание муниципальных кладбищ, воинских захоронений, мемориалов и других объектов, увековечивающих память защитников отечества. Плюс «создание условий для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Потратят 931,77 млн рублей. 133,7 млн рублей в 2026-м, 207,3 млн — в 2027-м, 198,3 млн — в 2028-м, 192,6 млн — в 2029-м и 199,6 млн — в 2030-м. Также в документах к программе развития ритуальной сферы сказано, что площадь всех 19 кладбищ составляет 456,2 гектара.

Ранее в Куйбышевском районе Самары грунтовые воды и осадки подтапливали одно из них.

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