Самарская мэрия утвердила программу развития ритуальной сферы до 2030 года

На это направят около 931,77 млн рублей. Отвечать за реализацию будет первый замглавы города Юлия Ашуркова.
В списке задач: восстановление и содержание муниципальных кладбищ, воинских захоронений, мемориалов и других объектов, увековечивающих память защитников отечества. Плюс «создание условий для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
Потратят 931,77 млн рублей. 133,7 млн рублей в 2026-м, 207,3 млн — в 2027-м, 198,3 млн — в 2028-м, 192,6 млн — в 2029-м и 199,6 млн — в 2030-м. Также в документах к программе развития ритуальной сферы сказано, что площадь всех 19 кладбищ составляет 456,2 гектара.
Ранее в Куйбышевском районе Самары грунтовые воды и осадки подтапливали одно из них.
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