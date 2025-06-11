Минюст рассказал о проекте по снижению возраста уголовной ответственности

«Могу сказать, в части усиления уголовной ответственности есть у нас предложение, в том числе рассматриваем… Генеральная прокуратура, например, предложила понизить возраст уголовной ответственности для таких преступлений до 14 лет в 20-й статье УК РФ. Но, как вариант, это возможно, обсуждаем… Потому что это непростое решение. Сейчас у нас 16-летний возраст (привлечения к уголовной ответственности — ред.)… Буквально несколько недель назад на комиссии по законопроектной деятельности это обсуждали. Решили, что это предмет отдельного разговора», — сказала Ардабьева во время обсуждения законопроекта о введении ответственности за осквернение памятников защитникам Отечества.