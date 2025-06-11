Более 7 тысяч жителей Башкирии пожаловались на укусы клещей

Более семи тысяч жителей Башкирии пожаловались на укусы клещей. Об этом рассказала пресс-служба Роспотребнадзора республики.
Согласно данным на сегодняшний день, в региональные медорганизации с жалобами на укусы клещей обратились 4 619 взрослых и 2 588 детей.
Специалисты напоминают о необходимости срочно обращаться за медицинской помощью при обнаружении присосавшегося клеща. Насекомое следует аккуратно удалить в травмпункте или поликлинике, после чего передать на исследование для проверки на инфекции.
В случаях, когда оперативное обращение к медикам невозможно, клеща необходимо удалить самостоятельно как можно быстрее, соблюдая осторожность.
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