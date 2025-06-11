«Не шедевр»: критик Соседов высказался о песне SHAMAN на «Интервидении»

— SHAMAN выиграет на «Интервидении», что бы он ни спел. Шансы у него большие, я уверен, что он выиграет, дело даже не в композиции, а вы сомневаетесь в этом? Лично я не сомневаюсь, и песня здесь ни при чем. Песня неплохая, сделано профессионально, но это не шедевр. Таких песен очень много. Но она хорошо подходит, чтобы показать голос SHAMAN, его вокальные данные, страсть, энергию. У него много энергии, он очень харизматичен — это его достоинство. От SHAMAN идет сила, он ее проецирует на зрителя, у него взрывной сценический имидж, — отметил эксперт.