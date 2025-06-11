Стадион на 250 мест открыли в селе Каширское Воронежской области

В селе Каширское Воронежской области появился стадион «Юность» на 250 зрителей. Его открыли 11 июня. Об этом рассказали в правительстве региона.
Объект построили в рамках государственной программы Минсельхоза России «Комплексное развитие сельских территорий». На новом стадионе уже успели побывать местные команды боксёров, тхэквондистов, самбистов, акробатов, легкоатлетов, футболистов и других спортсменов.
Площадь стадиона — почти 40 тысяч квадратных метров. На нем обустроили футбольное поле с искусственным покрытием и дренажной системой, установили трибуны с навесом. Также на территории расположена универсальная игровая площадка, зона уличных тренажеров, городошная площадка, секция для легкой атлетики, беговые дорожки с безопасным покрытием. Также стадион оборудован информационным табло, судейскими вышками, раздевалками, автостоянкой и другими вспомогательными помещениями. В объект вложили 198 млн рублей.