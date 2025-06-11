Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стадион на 250 мест открыли в селе Каширское Воронежской области

Объект построили по нацпрограмме.

Как создавалась новая Россия
Источник: правительство Воронежской области

В селе Каширское Воронежской области появился стадион «Юность» на 250 зрителей. Его открыли 11 июня. Об этом рассказали в правительстве региона.

Объект построили в рамках государственной программы Минсельхоза России «Комплексное развитие сельских территорий». На новом стадионе уже успели побывать местные команды боксёров, тхэквондистов, самбистов, акробатов, легкоатлетов, футболистов и других спортсменов.

Площадь стадиона — почти 40 тысяч квадратных метров. На нем обустроили футбольное поле с искусственным покрытием и дренажной системой, установили трибуны с навесом. Также на территории расположена универсальная игровая площадка, зона уличных тренажеров, городошная площадка, секция для легкой атлетики, беговые дорожки с безопасным покрытием. Также стадион оборудован информационным табло, судейскими вышками, раздевалками, автостоянкой и другими вспомогательными помещениями. В объект вложили 198 млн рублей.