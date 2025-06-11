Стадион на 250 мест открыли в селе Каширское Воронежской области

Площадь стадиона — почти 40 тысяч квадратных метров. На нем обустроили футбольное поле с искусственным покрытием и дренажной системой, установили трибуны с навесом. Также на территории расположена универсальная игровая площадка, зона уличных тренажеров, городошная площадка, секция для легкой атлетики, беговые дорожки с безопасным покрытием. Также стадион оборудован информационным табло, судейскими вышками, раздевалками, автостоянкой и другими вспомогательными помещениями. В объект вложили 198 млн рублей.