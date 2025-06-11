О социальных и экономических противоречиях жилищной сферы

А подумать надо бы крепко. Потому что социалка в жилищной сфере — это тоже какая-то смесь бульдога с носорогом. С одной стороны, в ней действуют еще советские принципы вроде «каждому по потребности», поэтому у нас куча категорий льготников, и теоретически (но только теоретически) на очередь можно встать просто потому, что человек мало зарабатывает, а метров по нормативам ему не хватает. С другой стороны, денег в бюджете лишних нет, поэтому встать-то на очередь можно, а потом благополучно простоять в ней 20 лет, ничего не получив. С третьей стороны, если все-таки повезло, получатель социального жилья может его быстренько приватизировать и стать без каких-либо вложений собственником, на зависть всем, кто выкупает свои квартиры по 10−15 лет, причем не по льготным ставкам.