Минтруда сказало, кто из белорусов имеет право на отпуск летом в первую очередь

В ведомстве акцентировали внимание, что трудовой отпуск в летнее или же в другое удобное время в приоритетном порядке предоставляется лицам моложе 18 лет. Кроме того, право на выбор удобного времени для отпуска есть у родителей — матери (мачехи), которые воспитывают двоих и более детей до 14 лет, а также у родителей (включая отчимов, мачех), воспитывающих ребенка-инвалида до 18 лет.