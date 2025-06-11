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В Крыму украинские переселенцы провели патриотический флешмоб

В Симферополе украинцы провели патриотический флешмоб «Мы — дети России».

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. Украинские переселенцы провели в Симферополе патриотический флешмоб «Мы — дети России», передает корреспондент РИА Новости.

Флешмоб прошел на центральной площади имени Ленина и был приурочен ко Дню России. Собравшиеся развернули большой российский триколор. Организатор мероприятия — Центр поддержки украинских переселенцев в Крыму международного общественного движения «Другая Украина».

«Дети совместно с родителями подняли флаги и воздушные шары в цветах российского триколора, показав свое единство с Россией. Для нас День России — это особый праздник, ставший символом единения и дружбы», — сказал РИА Новости руководитель крымского Центра поддержки украинских переселенцев Олег Бондаренко.

По его словам, подобные мероприятия помогают украинским переселенцам еще больше узнать российскую культуру и укрепить чувство принадлежности к России.

По окончании флешмоба для детей прошел мастер-класс по росписи гипсовых подносов в современном стиле с использованием цветочной символики России — ромашек и васильков.