В Крыму украинские переселенцы провели патриотический флешмоб

«Дети совместно с родителями подняли флаги и воздушные шары в цветах российского триколора, показав свое единство с Россией. Для нас День России — это особый праздник, ставший символом единения и дружбы», — сказал РИА Новости руководитель крымского Центра поддержки украинских переселенцев Олег Бондаренко.