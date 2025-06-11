МВД объявило в розыск журналиста Сергея Ковальченко*

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Журналист Сергей Ковальченко* (признан в РФ иноагентом) объявлен МВД РФ в розыск. сообщается на сайте ведомства.
«Ковальченко* Сергей… 13.08.1976… основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке базы розыска.
По какой именно статье разыскивается Ковальченко* не разъясняется.
Минюст добавил журналиста в реестр иностранных агентов в 2023 году.
Как сообщало ведомство, Ковальченко* также создавал материалы иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения недостоверной информации, выступал в поддержку Украины. Проживает за пределами России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.