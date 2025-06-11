ФАДН опубликовало проект стратегии госнацполитики до 2036 года

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России завершает разработку проекта Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года, впервые в документе уделено внимание сохранению культуры русского народа как государствообразующего, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства.
В среду агентство разместило проект Стратегии госнацполитики РФ до 2036 года на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«ФАДН России завершает работу по разработке проекта Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года. Срок действующей стратегии заканчивается в этом году. Впервые в проекте стратегии значительное внимание уделено сохранению и развитию культуры русского народа как государствообразующего», — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, выделен также отдельный блок задач, направленный на сохранение и развитие русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения. В то же время, отмечается в сообщении, в проекте сохранена преемственность и непрерывность основных положений действующей стратегии, доказавших свою эффективность.
«В проекте стратегии сделан акцент на укреплении единства многонационального народа нашей страны при сохранении этнокультурного и языкового многообразия. Это отвечает вызовам времени. Сегодня сплоченность народа и межнациональное согласие являются главной всепобеждающей силой», — сказано в сообщении.
Усилена региональная составляющая реализации государственной национальной политики, что значительно повышает уровень ответственности регионов за обеспечение стабильности межнациональных отношений, уточнили в пресс-службе.