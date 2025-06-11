ФАДН опубликовало проект стратегии госнацполитики до 2036 года

По информации пресс-службы, выделен также отдельный блок задач, направленный на сохранение и развитие русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения. В то же время, отмечается в сообщении, в проекте сохранена преемственность и непрерывность основных положений действующей стратегии, доказавших свою эффективность.