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Роза в Крыму зацвела позже обычного из-за заморозков

Урожай ее также оказался меньше.

Как создавалась новая Россия
Источник: Минсельхоз РК

Роза в Крыму зацвела позже обычного в этом году. Об этом в эфире «Радио Крым» рассказал руководитель Научно-производственной эфиромасличной ассоциации Крыма Алексей Мишин.

По его словам, на цветение королевы цветов повлияли весенние заморозки. Да и сам урожай оказался скромнее.

«Роза была шокирована такой погодой, но тем не менее мы собираем ее. Да, меньший объем, да, в другой ароматике, но в этом же и прелесть», — отметил Мишин.

Ночные заморозки в апреле и мае, по его словам, негативно сказались и на других культурах, чувствительных к перепадам температур. Также на урожай повлиял и недостаток влаги — второй год подряд, по словам Мишина, отмечается засушливый период.

Напомним, сбор эфиромасличной розы в Крыму началася в начале июня.

А тем временем на полуострове ожидают вторую волну урожая клубники. Прогнозируют, что цены на вкусную ягоду будут ниже.