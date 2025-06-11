Роза в Крыму зацвела позже обычного из-за заморозков

Роза в Крыму зацвела позже обычного в этом году. Об этом в эфире «Радио Крым» рассказал руководитель Научно-производственной эфиромасличной ассоциации Крыма Алексей Мишин.
По его словам, на цветение королевы цветов повлияли весенние заморозки. Да и сам урожай оказался скромнее.
«Роза была шокирована такой погодой, но тем не менее мы собираем ее. Да, меньший объем, да, в другой ароматике, но в этом же и прелесть», — отметил Мишин.
Ночные заморозки в апреле и мае, по его словам, негативно сказались и на других культурах, чувствительных к перепадам температур. Также на урожай повлиял и недостаток влаги — второй год подряд, по словам Мишина, отмечается засушливый период.
Напомним, сбор эфиромасличной розы в Крыму началася в начале июня.
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