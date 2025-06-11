«Один рабочий погиб, второй — в реанимации». Люлька со строителями сорвалась с высоты четвертого этажа в Мачулищах

В агрогородке Мачулищи сорвалась люлька со строителями, сообщили в Следственном комитете.
ЧП произошло под Минском днем 11 июня. Во время строительства жилого дома на улице Авиаторов оборвались тросы строительной люльки, которая находилась на высоте четвертого этажа.
В результате падения люльки погиб 65-летний рабочий. Другой строитель, 50-летний мужчина, получил множественные переломы и был госпитализирован в реанимацию.
— На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, — прокомментировали в СК.
Идет следствие, ход которого под личный контроль взял начальник управления Следственного комитета по Минской области. Особое внимание, как подчеркнули в СК, будет обращено на причины и условия, которые повлекли гибель и травмирование рабочих.
Тем временем водитель сгорел при столкновении двух авто и автобуса на М-1 в Барановичском районе: «Автобус въехал в остановившуюся после ДТП Audi».
Еще СК назвал причину пожара в Березовском районе, где погибли четыре ребенка: «Женщина скрывала, что пламя из котла вырывалось на 20 сантиметров».