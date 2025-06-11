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«Один рабочий погиб, второй — в реанимации». Люлька со строителями сорвалась с высоты четвертого этажа в Мачулищах

СК: в Мачулищах сорвалась люлька со строителями, один из которых погиб.

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Источник: Комсомольская правда

В агрогородке Мачулищи сорвалась люлька со строителями, сообщили в Следственном комитете.

ЧП произошло под Минском днем 11 июня. Во время строительства жилого дома на улице Авиаторов оборвались тросы строительной люльки, которая находилась на высоте четвертого этажа.

В результате падения люльки погиб 65-летний рабочий. Другой строитель, 50-летний мужчина, получил множественные переломы и был госпитализирован в реанимацию.

— На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, — прокомментировали в СК.

Идет следствие, ход которого под личный контроль взял начальник управления Следственного комитета по Минской области. Особое внимание, как подчеркнули в СК, будет обращено на причины и условия, которые повлекли гибель и травмирование рабочих.

Тем временем водитель сгорел при столкновении двух авто и автобуса на М-1 в Барановичском районе: «Автобус въехал в остановившуюся после ДТП Audi».

Еще СК назвал причину пожара в Березовском районе, где погибли четыре ребенка: «Женщина скрывала, что пламя из котла вырывалось на 20 сантиметров».