Уже почти неделю идут поиски 58-летнего жителя Стерлитамака

Как сообщают волонтеры, местонахождение пропавшего неизвестно уже пять дней. 6 июня он ушел из дома в неизвестном направлении и все еще не вернулся. У мужчины рост 165 сантиметров, у него плотное телосложение, короткие с проседью волосы, а также карие глаза. Была одет в темно-синюю джинсовку, черная футболку с крапинками и серые брюки.