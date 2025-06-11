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Уже почти неделю идут поиски 58-летнего жителя Стерлитамака

В Башкирии разыскивают пропавшего 5 дней назад мужчину.

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Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Стерлитамаке пропал 58-летний Айрат Бадретдинов. Об этом рассказали активисты поисково-спасательного отряда «Отклик».

Как сообщают волонтеры, местонахождение пропавшего неизвестно уже пять дней. 6 июня он ушел из дома в неизвестном направлении и все еще не вернулся. У мужчины рост 165 сантиметров, у него плотное телосложение, короткие с проседью волосы, а также карие глаза. Была одет в темно-синюю джинсовку, черная футболку с крапинками и серые брюки.

Волонтеры «Отклика» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (987) 106−06−01 или 02. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

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