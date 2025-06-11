Последние новости к вечеру 11 июня 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 11 июня 2025 года.
Россия и Украина начали передачу тел погибших солдат
РФ и Украина начали обмен телами погибших военнослужащих, заявил Владимир Мединский. Киеву переданы 1212 тел солдат ВСУ, Москве — 27 российских бойцов. Обмены тяжело ранеными пленными начнутся 12 июня.
Бойцы «Центра» и «Востока» вышли к западной границе ДНР
Минобороны РФ сообщило о выходе двух группировок российских войск к западной границе ДНР и их наступлении в Днепропетровской области. В операции участвуют 55-я мотострелковая бригада и штурмовые отряды 90-й танковой дивизии.
Россия получила разъяснения Израиля о поставках Patriot Украине
Трамп сообщил о готовности торгового соглашения с Китаем
США и Китай завершили работу над новым торговым соглашением, сообщил Трамп. Пекин обязался поставить редкоземельные металлы авансом. Стороны договорились о взаимном снижении пошлин, а китайским студентам вновь откроют доступ в вузы США.
МИД ответил на обращение Узбекистана по поводу мигрантов
Россия изучает ноту Узбекистана о грубом обращении с мигрантами, заявила Захарова. Она подчеркнула, что Москва дорожит стратегическим партнерством с Ташкентом. Поступившие сигналы переданы компетентным органам для проверки.