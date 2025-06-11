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Последние новости к вечеру 11 июня 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 11 июня 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 11 июня — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Как создавалась новая Россия

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 11 июня 2025 года.

Россия и Украина начали передачу тел погибших солдат

Источник: РИА "Новости"

РФ и Украина начали обмен телами погибших военнослужащих, заявил Владимир Мединский. Киеву переданы 1212 тел солдат ВСУ, Москве — 27 российских бойцов. Обмены тяжело ранеными пленными начнутся 12 июня.

Бойцы «Центра» и «Востока» вышли к западной границе ДНР

Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ сообщило о выходе двух группировок российских войск к западной границе ДНР и их наступлении в Днепропетровской области. В операции участвуют 55-я мотострелковая бригада и штурмовые отряды 90-й танковой дивизии.

Россия получила разъяснения Израиля о поставках Patriot Украине

Источник: Reuters

РФ получила от Израиля опровержение слов посла на Украине Михаила Бродского о передаче Patriot Киеву. По словам Захаровой, МИД Израиля заверил Москву, что что данные утверждения не соответствуют действительности.

Трамп сообщил о готовности торгового соглашения с Китаем

Источник: Reuters

США и Китай завершили работу над новым торговым соглашением, сообщил Трамп. Пекин обязался поставить редкоземельные металлы авансом. Стороны договорились о взаимном снижении пошлин, а китайским студентам вновь откроют доступ в вузы США.

МИД ответил на обращение Узбекистана по поводу мигрантов

Источник: РИА "Новости"

Россия изучает ноту Узбекистана о грубом обращении с мигрантами, заявила Захарова. Она подчеркнула, что Москва дорожит стратегическим партнерством с Ташкентом. Поступившие сигналы переданы компетентным органам для проверки.