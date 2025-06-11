ФАДН: в стратегии госнацполитики учтут влияние миграции

Вместе с тем, отметили в ФАДН, весь блок вопросов миграционной политики найдет отражение в Концепции миграционной политики, разрабатываемой в настоящее время МВД России. Уточняется, что в этом году Концепция миграционной политики на период 2019—2025 годов завершает срок действия.