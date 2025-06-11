Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Омска опроверг работу ПВО над городом

Фейковое видео с беспилотником, якобы летевшим над жилыми домами омичей, активно распространялось сегодня в омских соцсетях и мессенджерах.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 11 июня, в городских пабликах и телеграм-каналах стало распространятся видео с якобы летевшим «…между Дмитриева, Ватутина и бульвара Архитектора» беспилотником, по которому активно работало ПВО. Ситуацию оперативно прокомментировал мэр Сергей Шелест.

«Уважаемые омичи и гости нашего города, в омских пабликах, телеграм-каналах и чатах распространяется ролик, на котором видна работа ПВО, якобы, над территорией Левобережья. Данная информация не соответствует действительности, просьба не встраиваться в цепочки ее распространения», — сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.

Отдать должное большинству омичей — они не поверили фейку, указывая в комментариях на совершенно не свойственную Омску архитектуру жилых построек, а также на отсутствие на Левобережье густого леса, который хорошо просматривается на видео.