Мэр Омска опроверг работу ПВО над городом

Сегодня, 11 июня, в городских пабликах и телеграм-каналах стало распространятся видео с якобы летевшим «…между Дмитриева, Ватутина и бульвара Архитектора» беспилотником, по которому активно работало ПВО. Ситуацию оперативно прокомментировал мэр Сергей Шелест.
«Уважаемые омичи и гости нашего города, в омских пабликах, телеграм-каналах и чатах распространяется ролик, на котором видна работа ПВО, якобы, над территорией Левобережья. Данная информация не соответствует действительности, просьба не встраиваться в цепочки ее распространения», — сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.
Отдать должное большинству омичей — они не поверили фейку, указывая в комментариях на совершенно не свойственную Омску архитектуру жилых построек, а также на отсутствие на Левобережье густого леса, который хорошо просматривается на видео.