Воду в реках Иркутской области проверят на качество

Вода в реках Иркутской области уже потеплела, и жители начинают проводить время у водоемов. Но купаться разрешено только на санкционированных пляжах. На текущий день специалисты Роспотребнадзора по Иркутской области не выдавали санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии рек и пляжей нормам и условиям для безопасного использования.
— В нашем регионе нет официально разрешенных места для купания, но управление все равно проведен контроль качества воды водоемов. Всего исследуют 84 объекта, — пояснили в ведомстве.
Первые исследования уже показали, где качество воды плохое и небезопасно для здоровья отдыхающих. Это пруд и река в Усолье-Сибирском, река Белая в поселке Мишелевка, Ангара в поселке Железнодорожный, Боханском районе. Река Ида, Анга, Лена, Средняя Ерчема, Куда, Бирюса. Также купаться запрещено в озерах: Александровское, Ордынское и Кударейка.
Мониторинг качества воды водоемов будет проходить в летнего периода.