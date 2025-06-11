Воду в реках Иркутской области проверят на качество

Вода в реках Иркутской области уже потеплела, и жители начинают проводить время у водоемов. Но купаться разрешено только на санкционированных пляжах. На текущий день специалисты Роспотребнадзора по Иркутской области не выдавали санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии рек и пляжей нормам и условиям для безопасного использования.