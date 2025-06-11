Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Крылья» и «Динамо» ведут активные переговоры по переходу Ивана Сергеева

30-летний форвард и лучший бомбардир в российской истории самарского клуба может сменить команду перед стартом нового сезона.

Как создавалась новая Россия

30-летний форвард и лучший бомбардир в российской истории самарского клуба может сменить команду перед стартом нового сезона.

Иван Сергеев вернулся в «Крылья Советов» из Санкт-Петербурга осенью прошлого года. Контракт с «зелено-бело-синими» рассчитан до конца июня 2027-го.

Но, возможно, нападающий уедет из 63-го региона раньше. Сейчас им интересуется столичное «Динамо». Как пишет журналист Андрей Панков, между клубами идут активные переговоры. При этом Сергеев сам заинтересован в переходе.

На днях Иван сделал две голевые передачи в матче Россия — Беларусь (12+). Наша национальная команда победила со счетом 4:1.

Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.