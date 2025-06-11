«Крылья» и «Динамо» ведут активные переговоры по переходу Ивана Сергеева

30-летний форвард и лучший бомбардир в российской истории самарского клуба может сменить команду перед стартом нового сезона.
Иван Сергеев вернулся в «Крылья Советов» из Санкт-Петербурга осенью прошлого года. Контракт с «зелено-бело-синими» рассчитан до конца июня 2027-го.
Но, возможно, нападающий уедет из 63-го региона раньше. Сейчас им интересуется столичное «Динамо». Как пишет журналист Андрей Панков, между клубами идут активные переговоры. При этом Сергеев сам заинтересован в переходе.
На днях Иван сделал две голевые передачи в матче Россия — Беларусь (12+). Наша национальная команда победила со счетом 4:1.
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.