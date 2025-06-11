35-летний китаец уже четыре года живет в пещере

До 2021 года китаец работал таксистом и получал 10 тысяч юаней — примерно 109,3 тысячи рублей — в месяц. Об этом написала газета South China Morning Post. Однако в один момент мужчина осознал, что трудовая деятельность в найме бессмысленна.
Тогда за Хэнцаем числился долг перед банками в размере 300 тысяч юаней — около 3,2 миллиона рублей. Родственники китайца в счет погашения продали имущество мужчины, а сам Мин обменял собственный земельный участок на соседский, ближе к пещере.
Чтобы обустроить дом под землей площадью 50 квадратных метров Хэнцай потратил 40 тысяч юаней — примерно 437,2 тысячи рублей. Сейчас мужчина покупает только предметы первой необходимости и говорит, что все время мечтал о такой жизни.
Зарабатывает китаец на прямых трансляциях в интернете. Хэнцай ведет аккаунт в социальной сети, где рассказывает о буднях в пещере.
Помимо работы в найме, мужчина также отвергает и брак. Мин считает, что отношения — это «пустая трата времени, так как вероятность встретить настоящую любовь очень мала». «Зачем мне упорно трудиться ради чего-то столь редкого?» — задается вопросом Хэнцай.
В социальных сетях некоторые называют Мина тан пином, что в переводе с китайского сленга означает «лежать плашмя», или «лечь и не шевелиться». Такое выражение отражает сознательный отказ от традиционного образа жизни с карьерным ростом, браком и покупкой жилья. Другие же пользователи говорят, что Хэнцай — настоящий философ, несмотря на то что даже не окончил среднюю школу. «Это жизнь на небесах», — написал один из подписчиков мужчины.
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