35-летний китаец уже четыре года живет в пещере

В социальных сетях некоторые называют Мина тан пином, что в переводе с китайского сленга означает «лежать плашмя», или «лечь и не шевелиться». Такое выражение отражает сознательный отказ от традиционного образа жизни с карьерным ростом, браком и покупкой жилья. Другие же пользователи говорят, что Хэнцай — настоящий философ, несмотря на то что даже не окончил среднюю школу. «Это жизнь на небесах», — написал один из подписчиков мужчины.