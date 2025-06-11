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Концерт Дженнифер Лопес в Ташкенте вызвал ажиотаж за рубежом: 40% билетов куплены иностранцами

Vaib.uz (Узбекистан. 11 июня). Концерт Дженнифер Лопес, который состоится в Ташкенте, уже стал международной сенсацией — и ещё не начавшись, успел внести вклад в развитие туризма и культурной дипломатии.

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Источник: Соцсети

Всего за пять дней с начала продаж 40% билетов были приобретены иностранными гражданами из 35 стран мира. Об этом сообщили в Комитете по туризму со ссылкой на организаторов мероприятия.

Наибольший интерес к шоу проявляют зрители из стран СНГ и Центральной Азии — в первую очередь из Казахстана, России, Кыргызстана и Таджикистана. Вместе с тем немало заявок поступает и из дальнего зарубежья: США, Великобритании, Германии, Японии, ОАЭ, Южной Кореи, Канады и Саудовской Аравии.

Такой масштабный приток гостей обещает стать серьёзным экономическим катализатором. Ожидается рост загрузки гостиниц, увеличение внутреннего потребления и активизация целых секторов — ресторанного бизнеса, транспорта, туристических агентств и сувенирной торговли. Иностранные туристы, приезжающие на концерт, как правило, остаются в стране на несколько дней, что создаёт мультипликативный эффект для малого и среднего бизнеса, особенно в сфере гостеприимства.

По мнению экспертов, проведение мероприятий подобного уровня повышает международный имидж Узбекистана и укрепляет его позицию как нового культурного центра региона. Кроме того, это способствует привлечению внимания глобальных артистов, расширению культурного обмена и привлечению инвестиций в креативную экономику страны.

Концерт Дженнифер Лопес — это уже не просто шоу, а стратегический шаг в формировании туристического и культурного бренда современного Узбекистана.

Правда, цены на билеты, конечно, кусаются. В зависимости от сектора и расположения мест, они варьируются от 1 миллиона до 4,1 миллиона сумов.