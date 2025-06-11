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«Крылья Советов» и «Ростов» интересуются форвардом «Локомотива» Сулеймановым

Волжане и южане обсуждают с москвичами аренду 25-летнего нападающего.

Как создавалась новая Россия

Волжане и южане обсуждают с москвичами аренду 25-летнего нападающего.

В минувшем сезоне Тимур Сулейманов поучаствовал в 40 встречах. Забил за «железнодорожников» семь мячей и дважды ассистировал. До этого столичный клуб отправлял его в «Пари НН».

О возможном переезде молодого форварда в 63-й регион сообщает журналист Андрей Панков в своем телеграм-канале. Плюс есть интерес со стороны «Ростова» и калининградской «Балтики», которая недавно вышла в РПЛ из Первой лиги.

Недавно рассказывали, что ЦСКА интересовался 22-летним полузащитником «зелено-бело-синих» Сергеем Бабкиным.

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