В Беларуси продажа алкоголя будет ограничена 13 июня 2025 года. Указанное решение было принято местными властями в связи с тем, что в пятницу, 13 июня, в белорусских школах пройдут выпускные вечера. Продажа алкоголя будет ограничена не только в Минске, но и по всей Беларуси.
В каждом регионе страны установлены свои запреты на продажу алкоголя. Они могут немного отличаться по времени. Как пишет 1prof.by, например, в Новополоцке продажа алкоголя будет ограничена 13 июня с 15.00 и до 08.00 14 июня. В Верхнедвинском районе алкогольные напитки не будут продавать с 16.00 до 24.00. В Минском, Несвижском районах, а также в Пинске спиртное не будут продавать с 08.00 13 июня и до 08.00 14.00.
Как правило, временное ограничение на продажу алкогольных напитков не касается розничной торговли в общепите в розлив. В некоторых из случаев существуют исключения при продаже спиртного в магазинах для проведения свадеб, ритуальных обрядов.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов пообещал белорусам «персиковое» лето 2025: «Жарче нормы из-за горячих атмосферных монстров, но и с периодами, когда нужны будут куртки».
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