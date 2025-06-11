В Беларуси продажа алкоголя будет ограничена 13 июня 2025

В каждом регионе страны установлены свои запреты на продажу алкоголя. Они могут немного отличаться по времени. Как пишет 1prof.by, например, в Новополоцке продажа алкоголя будет ограничена 13 июня с 15.00 и до 08.00 14 июня. В Верхнедвинском районе алкогольные напитки не будут продавать с 16.00 до 24.00. В Минском, Несвижском районах, а также в Пинске спиртное не будут продавать с 08.00 13 июня и до 08.00 14.00.