В белорецком парке «Шагни за горизонт» мужчина упал со скалы

Сегодня, 11 июня, в парке «Шагни за горизонт» башкирского города Белорецка произошел несчастный случай — 46-летний мужчина сорвался со скалы. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуации Кирилл Первов.
На место ЧП были направлены спасатели и бригада медиков. Специалисты оказали пострадавшему первую помощь, после чего организовали его транспортировку на лодке через реку Белую к ожидавшему автомобилю скорой помощи.
Кирилл Первов призвал граждан соблюдать предельную осторожность при посещении горных районов, отметив, что камни и горные тропы часто бывают скользкими, что значительно увеличивает риск получения травм. В случае возникновения экстренных ситуаций он порекомендовал незамедлительно звонить по номеру 112.
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