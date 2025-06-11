Многоженец Сухов отверг обвинение в домогательствах в отношении дочери

СК РФ начал проверку в отношении многоженца Ивана Сухова после того, как его 19-летняя дочь Анна рассказала о насилии со стороны отца. Мужчина, по ее словам, принуждал ее к действиям сексуального характера минимум дважды. В последний раз он объяснил это тем, что из-за ее образа жизни из Анны не получится достойная жена, а так она «хотя бы» будет «все уметь, как правильно делать». Сам Сухов обвинения отвергает, называя их «сказками». Он считает, что журналисты «зачем-то роют» под него и пытаются «делать хайп» на его личности. Подробности — в материале «Газеты.Ru».