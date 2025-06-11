Многоженец Сухов отверг обвинение в домогательствах в отношении дочери

СК РФ начал проверку в отношении многоженца Ивана Сухова после того, как его 19-летняя дочь Анна рассказала о насилии со стороны отца. Мужчина, по ее словам, принуждал ее к действиям сексуального характера минимум дважды. В последний раз он объяснил это тем, что из-за ее образа жизни из Анны не получится достойная жена, а так она «хотя бы» будет «все уметь, как правильно делать». Сам Сухов обвинения отвергает, называя их «сказками». Он считает, что журналисты «зачем-то роют» под него и пытаются «делать хайп» на его личности. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Следственный комитет (СК) России начал проверку в отношении Ивана Сухова, заявившего о своем многоженстве, после того как его дочь рассказала о домогательствах. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
«С ее (дочери Сухова. — “Газета.Ru”) слов, речь идет о совершенных Суховым действиях сексуального характера в отношении его несовершеннолетних дочерей. Несмотря на данное публичное заявление о преступлении, официальное обращение в правоохранительные органы с ее стороны на сегодняшний день отсутствует», — уточнила детский омбудсмен столицы.
11 июня в программе «Пусть говорят» на Первом канале 19-летняя Анна Сухова заявила, что ее отец.
Иван Сухов как минимум дважды принуждал ее к действиям сексуального характера. В первый раз это произошло, когда девушке было 14 лет. В 15, по ее словам, это повторилось, но «в другом контексте».
Анна рассказала, что Сухов заставил ее прикасаться к нему: «Папа взял меня на отдых в подростковом возрасте, почти пять лет назад это случилось. Скажем, там он совершил действия полового характера по отношению ко мне. Он сказал: “Дочь, закрой глаза”. Две минуты, грубо говоря… Потом только уже дошло спустя года».
Когда девушке было 15 лет, мать отправила Анну жить к отцу, чтобы тот отучил ее от курения. Сухов заявил ей, что из-за ее образа жизни из нее уже не получится хорошей жены, и принудил Анну, как она сама заявляет, к «развратным действиям». «Он сказал: ''Дочь, твоя прошлая жизнь… из тебя достойная жена не выйдет, и поэтому хотя бы будешь все уметь, как правильно делать», — поделилась Анна.
Она добавила, что ее мать до сих пор не знает о произошедшем. Сама девушка смогла рассказать об этом только подруге. Сухов же, по ее словам, забыл об инциденте.
«Спустя месяц после всего произошедшего он сказал, что этого не было — что я себе придумала все», — добавила дочь многоженца.
Анна также уточнила, что ~жертвой подобных «уроков» стала и ее сестра, которой на тот момент не было и 14 лет~.
«Под меня зачем-то роют».
Сам Сухов уже прокомментировал начавшуюся в отношении него проверку и обвинения дочери. В беседе с РЕН ТВ он заявил, что сказанное на телешоу — неправда.
«Злые люди просто хотят сотворить плохое. Особенно эти ток-шоу, которые под меня зачем-то роют, чего-то придумывают и манипулируют в трудной ситуации больным ребенком. Мне больше нечего в целом сказать, мне просто жаль мою дочь, что они ее использовали… Дочь люблю и ничего плохого про нее не скажу», — отметил мужчина.
Сухов также обвинил в происходящем журналистов, которые «делают хайп» на его личности. Он добавил, что разбирается в случившемся без адвокатов, и один отправился в СК, так как ничего не боится.
«Мне нечего бояться, преступлений никаких не совершал в отношении своей дочери. Это просто сказки, вымыслы», — подчеркнул Иван Сухов.
Защита подала заявление о клевете.
Его адвокат Александр Почуев в беседе с MSK1.RU назвал слова дочери многоженца «оговором и клеветой, стимулированными со стороны продюсеров ток-шоу», а саму девушку — «психологически незрелой».
«[Они хотят] получить какие-то свои бонусы с его популярности, так как Сухов собирает высокие рейтинги. Они давно уже пытались подобраться к нему. По всей вероятности, им удалось это сделать, выбрав слабого и больного человека, у которого недавно случилась личная трагедия», — пояснил юрист.
Почуев также уточнил, что сам ведущий вытягивал из девушки слова и говорил за нее, «фактически формулируя само обвинение».
«Со стороны защиты подано заявление во внутренний отдел по району Аэропорт о клевете в отношении Ивана Сухова», — добавил адвокат, заявив, что у них есть все доказательства. При этом Почуев не стал раскрывать, какие именно, ответив на вопрос журналиста, что «все очевидно».
Одна из сожительниц Сухова в то же время заявила aif.ru, что ~не может выступить в его защиту~.
40-летний Иван Сухов стал известным в 2024 году после того, как дал интервью журналистке Саше Сулим. В нем он рассказал о своем многоженстве — Сухов на тот момент жил в трехкомнатной квартире с тремя супругами и 14 детьми. При этом личная комната была только у мужчины. Сухов также сообщил, что тратит на семью 75 тысяч рублей в месяц, однако зарабатывает больше и владеет несколькими квартирами.
Всего же у многоженца на момент записи интервью было 29 детей от 12 женщин — первый ребенок у Сухова появился, когда ему было 16 лет. Мужчина заявлял, что собирает «родить» не менее 50 детей, иначе будет считать, что «ничего не добился».
После выхода материала Ольга Ярославская заявила, что не понимает, «какие цели преследует мужчина, активно привлекая внимание журналистов и публично высказываясь о своих “подвигах”. Она также назвала ситуацию с семьей Сухова непростой с моральной стороны и пообещала проверить ее. Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в свою очередь призвала направить Сухова к психиатру.