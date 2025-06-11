В Ростовской области предупредили о возможных перебоях мобильного Интернета

Один из операторов сотовой связи предупредил жителей Ростовской области о возможных перебоях в работе мобильного Интернета. Оповещение пользователям прислали вечером 11 июня.
— Из соображений безопасности Интернет может быть временно недоступен по независящим от нас причинам, — говорится в сообщении.
К слову, в течение предпраздничной среды ростовчане уже отметили некоторые сложности с загрузкой и отправкой информации при использовании гаджетов.
Наличие жалоб сегодня также отметили на портале сбой.рф: нестабильная работа отмечалась минимум у двух операторов связи утром и около полудня. Добавим, обращений все же было не так много, поэтому о массовом характере перебоев говорить нельзя.
Напомним, подобная ситуация в Ростовской области также наблюдалась 4 июня. Тогда власти региона объяснили ситуацию «проведением мер по обеспечению безопасности населения».
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