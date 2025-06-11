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В Ростовской области предупредили о возможных перебоях мобильного Интернета

Мобильный Интернет может работать с перебоями в Ростовской области.

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Источник: Комсомольская правда

Один из операторов сотовой связи предупредил жителей Ростовской области о возможных перебоях в работе мобильного Интернета. Оповещение пользователям прислали вечером 11 июня.

— Из соображений безопасности Интернет может быть временно недоступен по независящим от нас причинам, — говорится в сообщении.

К слову, в течение предпраздничной среды ростовчане уже отметили некоторые сложности с загрузкой и отправкой информации при использовании гаджетов.

Наличие жалоб сегодня также отметили на портале сбой.рф: нестабильная работа отмечалась минимум у двух операторов связи утром и около полудня. Добавим, обращений все же было не так много, поэтому о массовом характере перебоев говорить нельзя.

Напомним, подобная ситуация в Ростовской области также наблюдалась 4 июня. Тогда власти региона объяснили ситуацию «проведением мер по обеспечению безопасности населения».

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