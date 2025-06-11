Белорусы узнали, что можно и нельзя делать в пятницу 13-го

В 2025 году пятница 13-го выпала в июне. Суеверные люди по-разному относятся к указанному дню. Некоторые считают, что обязательно должно случиться что-то неприятное или даже трагическое. Мы узнали, что можно и нельзя делать в пятницу, 13 июня.
Что нельзя делать в пятницу, 13 июня.
Как правило, на указанный день не следует планировать путешествия и дальние поездки. Считается, что и дорога, и отдух будут с неприятностями. Также не стоит садиться за руль. В пятницу 13-го запрещено излишне веселиться. Не рекомендуется белорусам и пересаживать растений.
Вместе с тем день не подходит для того, чтобы начинать новые проекты. А еще в пятницу 13-го старались не заниматься поиском новой работы, устраиваться на нее или же заключать важные сделки. Согласно приметам, это не принесет желаемого успеха.
Что можно делать в пятницу, 13 июня.
Несмотря на все суеверия, которые существуют вокруг указанной даты, именно в пятницу 13-го нередко проводился денежный ритуал, который позволял притянуть к себе деньги. Для этого утром у зеркала от трех до четырех минут принято расчесывать волосы и произносить слова, связанные с притоком денег. Подобные ритуал может привлечь премию, выигрыш в лотерее, денежный подарок.
Пятница 13-го подходит для отдыха. Кроме того, белорусам рекомендуется посвятить время, а также своему здоровью. К примеру, сходить на массаж или же посетить косметолога.
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