Белорусы узнали, что можно и нельзя делать в пятницу 13-го

Несмотря на все суеверия, которые существуют вокруг указанной даты, именно в пятницу 13-го нередко проводился денежный ритуал, который позволял притянуть к себе деньги. Для этого утром у зеркала от трех до четырех минут принято расчесывать волосы и произносить слова, связанные с притоком денег. Подобные ритуал может привлечь премию, выигрыш в лотерее, денежный подарок.