Аветисян попросил суд снять арест с его имущества взамен долей в компаниях

Суд отказал и аргументировал своё решение тем, что нужно было обращаться в службу судебных приставов, а не в арбитраж, а доли в СВГК имеют множество ограничений и могут не соответствовать интересам «Роснано», потому что компания является естественной монополией, отметив также высокую долю заемного финансирования и низкую рентабельность компании.