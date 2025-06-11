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Аветисян попросил суд снять арест с его имущества взамен долей в компаниях

Владимир Аветисян попросил суд заменить арест его имущества на арест долей в уставных капиталах компаний «Самарпром-99» и «База», которые контролируют «Средневолжскую газовую компанию» (СВГК) в рамках судебного разбирательства с госкорпорацией «Роснано».

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Владимир Аветисян попросил суд заменить арест его имущества на арест долей в уставных капиталах компаний «Самарпром-99» и «База», которые контролируют «Средневолжскую газовую компанию» (СВГК) в рамках судебного разбирательства с госкорпорацией «Роснано».

На имущество самарского олигарха наложили арест в апреле 2025 года. Аветисян предложил заменить арест на доли в компаниях, оцененных в 82,912% и 88,87% соответственно.

Суд отказал и аргументировал своё решение тем, что нужно было обращаться в службу судебных приставов, а не в арбитраж, а доли в СВГК имеют множество ограничений и могут не соответствовать интересам «Роснано», потому что компания является естественной монополией, отметив также высокую долю заемного финансирования и низкую рентабельность компании.

Московский суд не удовлетворил просьбу Аветисяна. Решение может быть обжаловано, сообщает ГТРК Самара.

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