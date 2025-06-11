Создан первый «безкремниевый» компьютер на базе двумерных наноматериалов

Как отмечают ученые, за последние годы физики и химики открыли десятки двумерных материалов, которые в теории могут стать основой для компьютеров следующего поколения. Их использованию мешало то, что многие из этих материалов не были совместимы с технологиями промышленной «печати» чипов, а также при этом часть из них не обладала нужными для этого полупроводниковыми свойствами.