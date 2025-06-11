Бывший чиновник шлет из Аргентины страшные угрозы экс-супруга

По словам женщины, бывший муж бил 16-летнего сына, а когда супруга встала между ними, досталось и ей. Беременная, с двумя детьми на руках, она тайком сбежала в Россию. После развода суд оставил детей с матерью, а горе-отец платит 15 тысяч рублей алиментов. Чтобы как-то жить женщина освоила профессию барбера. Но ее спокойствие длилось недолго. Теперь телефон женщины завален голосовыми сообщениями с оскорблениями и угрозами. Каждое из них она записывает.