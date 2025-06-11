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Бывший чиновник шлет из Аргентины страшные угрозы экс-супруга

Бывший муж терроризирует семью: история матери-одиночки из Березняков.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

История женщины из Березняков шокирует своей жестокостью. Беременная на восьмом месяце, она была вынуждена бежать от мужа-тирана в Аргентине, спасая себя и детей. Теперь, спустя годы, кошмар возвращается — бывший супруг Игорь забрасывает семью угрозами. Подробнее об этой истории рассказали наши коллеги из КП-Кубань.

По словам женщины, бывший муж бил 16-летнего сына, а когда супруга встала между ними, досталось и ей. Беременная, с двумя детьми на руках, она тайком сбежала в Россию. После развода суд оставил детей с матерью, а горе-отец платит 15 тысяч рублей алиментов. Чтобы как-то жить женщина освоила профессию барбера. Но ее спокойствие длилось недолго. Теперь телефон женщины завален голосовыми сообщениями с оскорблениями и угрозами. Каждое из них она записывает.

— Он психически нездоров! — уверена бывшая супруга. — Где гарантия, что он не осуществит свои угрозы?".

Несмотря на обращения в полицию, уголовное дело не возбудили. Юрист Евгения Тутушкина намерена обжаловать это решение.

— Ситуация требует срочного вмешательства прокуратуры. Жизнь детей в опасности!

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