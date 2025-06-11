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Минздрав прокомментировал, есть ли дефицит врачей в Беларуси

Минздрав сказал, есть ли дефицит врачей в Беларуси.

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Источник: Комсомольская правда

Минздрав прокомментировал, есть ли дефицит врачей в Беларуси. Подробности рассказала начальник Главного управления кадровой работы и профессионального образования Министерства здравоохранения Ольга Колюпанова.

— Нельзя сказать о том, что у нас есть проблема, дефицит кадров особенно в регионах и по узким специалистам. У нас имеется достаточно хороший кадровый ресурс, — уточнила представитель Минздрава Беларуси.

Колюпанова уточнила, что основной задачей сегодня является рациональное использование кадрового потенциала. Она пояснила, что была внедрена система упрощенного допуска к занятию смежных специальностей по программам повышения квалификации. Специалист пояснила, что в особенности она актуальна для таких направлений, как ультразвуковая диагностика.

— Врач-специалист может пройти повышение квалификации и заниматься УЗИ-исследованиями, в той области, в которой он работает, после повышения квалификации 160 часов, — акцентировала внимание Ольга Колюпанова.

По ее словам, для этого нет необходимости занимать должность врача ультразвуковой или функциональной диагностики.

Тем временем Минздрав сказал, что 18% медработников в Беларуси являются пенсионерами.

Ранее Белстат сказал, сколько врачей в Беларуси.

А еще Минтруда сказало, кто из белорусов имеет право на отпуск летом в первую очередь.