Минздрав прокомментировал, есть ли дефицит врачей в Беларуси. Подробности рассказала начальник Главного управления кадровой работы и профессионального образования Министерства здравоохранения Ольга Колюпанова.
— Нельзя сказать о том, что у нас есть проблема, дефицит кадров особенно в регионах и по узким специалистам. У нас имеется достаточно хороший кадровый ресурс, — уточнила представитель Минздрава Беларуси.
Колюпанова уточнила, что основной задачей сегодня является рациональное использование кадрового потенциала. Она пояснила, что была внедрена система упрощенного допуска к занятию смежных специальностей по программам повышения квалификации. Специалист пояснила, что в особенности она актуальна для таких направлений, как ультразвуковая диагностика.
— Врач-специалист может пройти повышение квалификации и заниматься УЗИ-исследованиями, в той области, в которой он работает, после повышения квалификации 160 часов, — акцентировала внимание Ольга Колюпанова.
По ее словам, для этого нет необходимости занимать должность врача ультразвуковой или функциональной диагностики.
Тем временем Минздрав сказал, что 18% медработников в Беларуси являются пенсионерами.
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