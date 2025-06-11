Фонд «Защитники Отечества» ответил практически на все обращения о помощи

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Фонд «Защитники Отечества» выполнил 96% поданных обращений о помощи, сообщили в пресс-службе фонда.
Заседание набсовета «Защитников Отечества» прошло в Москве.
«Наиболее востребованными видами помощи, которую оказывает фонд “Защитники Отечества”, являются назначение мер социальной поддержки; денежные выплаты, связанные с участием в СВО; юридическая помощь и получение удостоверения ветерана боевых действий или удостоверения члена семьи погибшего ветерана боевых действий. Свыше 96% обращений решены», — говорится в сообщении.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, слова которого приводит пресс-служба, рассказал, что эффективность работы фонда отмечают ветераны СВО и их близкие.
«Сегодня особенно важна оценка и доверие фонду “Защитники Отечества” самих ветеранов специальной военной операции. Все они, многократно обращаясь в фонд, отмечают оказание не просто консультативной и информационной помощи, но и поддержки во всех вопросах. Ветераны получают реальные результаты, это значит, что они удовлетворены оказанной помощью», — сказал Кириенко.
По данным ВЦИОМ, которые приводит пресс-служба, 94,6% опрошенных ветеранов специальной военной операции хорошо знакомы с работой фонда, а 88% из них доверяют фонду.
«Таких результатов фонду “Защитники Отечества” удалось добиться за счет уникального взаимодействия с ветеранами и членам семей участников СВО: за каждым обратившимся закрепляется социальный координатор. По всей стране их работает 4 тысяч человек. Среди них больше 1 тысячи героев СВО и их родственников, которые не понаслышке знают о потребностях защитников», — рассказала статс-секретарь — замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Как отметили в пресс-службе, фонд постоянно расширяет перечень задач, находится в постоянном взаимодействии с ветеранами и выступает с предложениями по новым видам помощи и поддержки. Среди новых задач — включение в контур работы действующих военнослужащих с инвалидностью, расширение работы с членами семей пропавших без вести участников СВО, внедрение государственной информационной системы «Защитник Отечества».
Цивилева назвала главным результатом работы фонда создание принципиально новой системы социального сопровождения российских героев, в основе которой лежит тесное межведомственное взаимодействие, индивидуальный подход, забота о каждом защитнике или родственнике погибшего героя.