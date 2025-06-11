Община избранных многоженцев со своими законами: может ли Сухов создать секту

Старшая дочь многоженца Ивана Сухова, 19-летняя Анна, в эфире программы «Пусть говорят» обвинила его в сексуализированном насилии. Девушка рассказала, что, когда ей было 14 лет, отец совершал по отношению к ней развратные действия. Сам Сухов пообещал дать развернутый комментарий на эту тему позже. Пока он занят реализацией масштабного проекта — строит деревню в Александрове, где планирует жить вместе со своей большой семьей и единомышленниками. Ранее он даже называл себя «президентиком в маленькой стране». Могут ли взгляды и деятельность Сухова привести к созданию настоящей секты, «Вечерняя Москва» выясняла с экспертами.
Что известно о «проекте» Сухова.
О строительстве деревни узнал Первый канал. Корреспондент съездил в Александров, в окрестностях которого, по плану Сухова, и должно появиться его поселение. Происходящее на стройке в эфире «Пусть говорят» описали так:
— У последователей Сухова есть участки, на которых возводятся дома — сложно это назвать полноценным жилищем… Просто что-то типовое и каркасное. Там Иван Сухов хочет организовать собственное поселение многоженцев.
На программу вместо себя Сухов отправил пиар-менеджера Гаянэ Асадову, которая подтвердила его планы по строительству. Однако «поселением» назвать этот «проект» она отказалась. По мнению помощницы Сухова, он строит большой дом для своей семьи.
— Сейчас у Ивана 16 детей… Но у нас же не запрещено жить большой семьей? — заявила Асадова.
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Один из последователей Сухова рассказал Первому каналу, что ему разрешили приехать в деревню, но с одним условием:
— Я спросил, если у меня одна женщина, то могу ли я приехать в этом случае? Мне сказали, что да, но я должен принять Ивана как идейного вдохновителя и его точку зрения, а также стремиться к его уровню. Потому что достойному мужчине одной женщины мало по их канонам.
По словам общественного деятеля, президента «Центра помощи женщинам» Марии Арбатовой, Иван Сухов живет на детские пособия, поэтому маловероятно, что он сможет реализовать строительство такого масштабного проекта.
— Если говорить о деревне в его честь, то непонятно, что он может построить, если Сухов — альфонс, который живет на детские пособия. Он ничего не может сделать, кроме как болтать и быть осеменителем. Я встречалась с ним лично, и этот человек не может связать двух слов, поэтому ни о какой деревне не может идти речь. Это стыдно, что этого человека таскают и показывают нам, — считает Арбатова.
Может ли Сухов организовать секту.
Общие признаки всех видов сект:
авторитарность, беспрекословная вера и подчинение лидеру секты (гуру, пастырю, сэнсэю);твердая (слепая) уверенность в истинности и исключительности постулатов, догм, правил поведения своего учения;нетерпимость к представителям других течений (конфессий).
Кто становится последователями Сухова.
По мнению психолога Натальи Наумовой, люди, которые верят Сухову, очень внушаемые, у них нет своей точки зрения, так как они привыкли с самого детства слушаться и подчиняться родителям:
— Потому что за свои поступки и действия придется нести ответственность. А так есть возможность подчиняться, слушаться и жить легко. Однако это иллюзия. Когда человек не принимает решения и живет по указке другого, то возникает мнимое ощущение защищенности и надежности. Это приводит к тому, что он отказывается от своей жизни и воли, выбирая плыть по течению в псевдозащищенности. Сухов находит уязвимых людей, запугивает их, относится к ним как строгий родитель, поэтому его последователи оказываются в своих ранних воспоминаниях, и из этого чувства начинают слушаться и находятся будто под гипнозом.
Однако в таком случае человек рискует быть использованным, предупредила специалист. Сухов, по ее словам, будет принимать решения за своих последователей, исходя из личных интересов, поэтому это заведомо опасная ситуация, которая похожа на секту.
— Он специально привлекает к себе людей, которые не уверены в себе и нуждаются в поддержке. Они не знают, как организовать свою жизнь, потому что запутались и хотят, чтобы кто-то другой их повел к светлому будущему. Это неуспешные инфантильные мужчины. Они видят в Сухове человека, который может сделать их жизнь благополучной, но они не осознают, что главный многоженец, по всей вероятности, болен. Он является достаточно жестким человеком, и непонятно, почему его до сих пор не привели в чувства и не запретили ему таким образом обращаться с людьми, и тем более с детьми, — заметила Наумова.
Сухов привлекает людей тем, что показывает им готовое и якобы единственно правильное решение, и говорит он очень убедительно, подчеркнула психолог. А если человек находится в сложной жизненной ситуации, страхе и тревоге, не уверен в завтрашнем дне, то вместо психологической помощи он выбирает подчиняться и слушаться.
— Такое поклонение Сухову может закончиться тем, что его последователи-многоженцы потеряют право голоса в своей жизни, станут его марионетками и слугами. Они будут исполнять его странные замыслы, а спустя некоторое время могут осознать, что потеряли целый период жизни. Когда человек отдает свою волю в руки другого, то это чревато серьезными разочарованиями, могут развиться психические расстройства, такие как депрессия и психоз. Психика может не выдержать и привести также к соматическим заболеваниям, — предупредила Наумова.
Специалист также предположила, что данная история может превратиться в богопоклонение.
— Сухов и его последователи могут создать свою веру и религию, будут восхвалять и возводить в ранг божества своего предводителя. Они могут придумать собственные законы, а Сухов даже может предложить обмен женами или изнасилование детей. Может случиться все что угодно. К этому опасному человеку должно быть пристальное внимание, а детей нужно оградить от общения с ним, — считает психолог.
Клинический психолог Марианна Абравитова добавила, что Сухов собирает вокруг себя многоженцев, поэтому к нему подтянутся мужчины, у которых есть проблема с женщинами.
— Многие женщины тоже ведутся на эту историю, потому что, скорее всего, уже разочаровались в обычной жизни, не смогли найти себе пару и построить отношения, — пояснила специалист.
Способен ли Сухов стать лидером секты.
Как рассказала Абравитова, обычно люди, которые объявляют себя «живым Богом» или «гуру», продвигая в свет новую идеологию, являются высококлассными манипуляторами и очень умными или психически нездоровыми.
— С Суховым нужно детально разбираться, что превалирует в его случае, но такие люди всегда имеют свой электорат. К ним подтягивается публика, которая жаждет такого учителя, святого, за которым они хотят идти. Его последователи — люди, разочаровавшиеся в жизни, с поломанной психикой, они могут быть невротиками или иметь психические заболевания. Такие люди не могут найти себя в реальном мире и хотят, чтобы ими руководили. Чтобы они встроились в систему секты, которая сделает их избранными. Его последователи хотят встроиться в личность предводителя, превознося его до небес, — объяснила эксперт.
Важно обратить внимание на то, что он еще и деревню собирается назвать своим именем — это указывает на наличие у него «комплекса Наполеона», уверена психолог.
— Мало того, что он «великий многоженец», так еще и может называть населенные пункты своим именем. Следующий шаг — обожествление. Это очень опасная тема, потому что все начинается с «духовных крючочков» и переходит в материальную плоскость. Его последователи перепишут все имущество на Сухова или на общину, лишатся всего, будут полностью от него зависеть в социальном и материальном плане. Вокруг таких лидеров собираются только покалеченные люди, которых Сухов уничтожит психологически. Им всем нужна помощь специалистов, — заключила собеседница «ВМ».
По мнению же Марии Арбатовой, Сухов не сможет вести за собой людей, потому что он не обладает необходимыми лидерскими качествами. Она отметила, что секта подразумевает лидера, у которого есть «язык и мозги», и он может каким-то образом других людей «заставить пойти за собой».
— У Сухова нет ни того, ни другого. Это фрик, которого пиарят. Это отвратительно, потому то он нарушает права своих детей и женщин, а также становится примером бесстыдства, — заявила Арбатова.
Что может грозить Сухову по закону.
По мнению члена Общественной палаты города Москвы и почетного адвоката России Дмитрия Краснова, прокуратура должна проверить, нет ли в желании Сухова создать такое «компактное» место проживания и собрать вокруг себя единомышленников, признаков преступления, предусмотренного статьей 239 УК РФ — «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».
— В части первой данной статьи предусмотрено создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет. С моей точки зрения, деятельность Сухова попадает под признаки этого преступления, поэтому у прокуратуры есть основания для проведения проверки и установления фактов, связанных с наличием или отсутствием в его действиях состава данного преступления, — подчеркнул Краснов.
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При этом проживание Сухова с несколькими женщинами не является преступлением, сообщил юрист.
— Тот факт, что он проживает с тремя разными женщинами в одной квартире и у него от них есть большое количество детей, само по себе не является преступлением. Основания для возбуждения уголовного дела отсутствуют. Человек может жить с разными женщинами, если это происходит добровольно, без принуждения, и он не оказывает на них психологическое или физическое воздействие — то это их право и выбор так жить, — пояснил эксперт.
Однако детям такая модель семьи может нанести психологическую травму, уверен Краснов:
— Я считаю, что такая форма проживания не может не травмировать их, потому что это не традиционная форма в нашем государстве, предусмотренная Семейным кодексом РФ. Органы опеки и попечительства и прокуратура должны провести проверку, чтобы установить, не нарушены ли права детей, не причинен ли ущерб их психике.
Помимо этого, как рассказал юрист, есть информация, что Сухов «выращивает» из своих дочерей будущих жен для многоженцев.
— Это может подтверждать создание Суховым секты или некоммерческой организации, деятельность которой является противоправной и наносит ущерб его несовершеннолетним детям, формируя у них модель поведения, которая идет в разрез с государственным видением того, как должна быть сформирована семья в нормальном обществе и как должны функционировать отношения между мужчиной и женщиной в рамках семьи, которая предусмотренная Семейным кодексом РФ, — заверил Краснов.
Юрист также напомнил, что совсем недавно стало известно, о развращении и посягательстве Сухова на половую неприкосновенность своей несовершеннолетней дочери. Это тоже является основанием, чтобы провести проверку в отношении этого лица, чтобы защитить интересы его дочери.
— Если Сухов действительно приставал к своей несовершеннолетней дочери, то необходимо возбудить уголовное дело по статье о покушении на изнасилование или развратные действия в отношении несовершеннолетней. Безусловно, эти факты необходимо проверить, и не было ли таких действий в отношении других несовершеннолетних детей женского пола, — добавил собеседник «ВМ».
Обвинение в насилии над дочерью.
19-летняя Анна Сухова рассказала, что стала жертвой сексуализированного насилия, когда ей было всего 14. По словам девушки, развратные действия в отношении нее совершил собственный отец — Иван Сухов. В первый раз это произошло во время отдыха, вспоминает Анна:
— Папа взял меня на отдых почти пять лет назад. И там, скажем так, он совершил развратные действия по отношению ко мне. «Дочь, закрой глаза», — сказал он мне тогда. Все длилось две минуты. Потом уже до меня дошло спустя годы, что это было: он заставил меня прикасаться к нему.
Потом ситуация повторилась, но уже «в другом контексте», добавила девушка. Отдельно Анна подчеркнула, что изнасилования не было и речь идет о других действиях сексуального характера. При этом Сухов даже нашел «оправдание» своим действиям — таким образом он пытался обучить дочь «уметь все правильно делать», так как, по его мнению, девушке уже не стать «достойной женой», говорилось в эфире.
По мнению Анны, детям, которые растут в семье Сухова, будет очень тяжело адаптироваться к условиям реального мира:
— Боюсь представить, что с ними случится, когда они попадут в обычную среду. С ними тяжело будет работать и психологам — потому что даже я, пожив там, почти приняла этот образ жизни и считала его нормальным.
При этом адвокат Сухова заявил, что Анна оклеветала отца, так как ее «подкупили». Он также сообщил, что девушка находилась «в определенного рода зависимости», чем, по его словам, и «воспользовались на ток-шоу».
Подобное заявление сделал позднее и сам Сухов. По его мнению, обвинения против него в домогательствах к дочери появились «из-за его популярности».
Стоит также отметить, что дети Сухова не ходят в школу, а «женам» запрещено работать и тратить деньги без разрешения мужчины. Пока семья живет в Москве в трехкомнатной квартире площадью 70 «квадратов». Причем отдельную комнату занимает только Сухов, а дети и «жены» проживают в остальных двух. В «кабинет» мужчины могут заходить только «жены», но только в том случае, если он их позвал туда провести совместную ночь. Подробнее о том, что известно о самом многоженце и его семье, — в материале «ВМ».