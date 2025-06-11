Община избранных многоженцев со своими законами: может ли Сухов создать секту

— Он специально привлекает к себе людей, которые не уверены в себе и нуждаются в поддержке. Они не знают, как организовать свою жизнь, потому что запутались и хотят, чтобы кто-то другой их повел к светлому будущему. Это неуспешные инфантильные мужчины. Они видят в Сухове человека, который может сделать их жизнь благополучной, но они не осознают, что главный многоженец, по всей вероятности, болен. Он является достаточно жестким человеком, и непонятно, почему его до сих пор не привели в чувства и не запретили ему таким образом обращаться с людьми, и тем более с детьми, — заметила Наумова.